Repas africain Reutenbourg

Repas africain

21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-11 12:30:00

fin : 2025-11-11

Rencontre et partage autour de spécialités africaines La pâte, ablo, attieké, sauces gboma, sauce tomate, bananes plantains, poisson et poulet braisé …

Animation musicale spontanée par les participants, venez avec vos maracas et djembés ! Réservation accueil.reinacker@gmail.com ou 03.88.03.23.26 .

21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com

