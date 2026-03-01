Repas Africain

Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Saveurs africaines et bonne humeur au rendez-vous ! Animation assurée par Les Z’Escrocs, Franck Bitemo & Durand Thibaut Boundzimbou. Organisé par l’association L’Arche Papa Bitemo.

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Salle Mirendense Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 12 82

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English :

African flavors and good humor! Entertainment by Les Z’Escrocs, Franck Bitemo & Durand Thibaut Boundzimbou. Organized by the association L’Arche Papa Bitemo.

L’événement Repas Africain Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Val de Sioule