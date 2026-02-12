Repas Aligot Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Repas Aligot

Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Journée conviviale organisée au Clos de Pougette autour d’un repas traditionnel à base d’aligot. L’événement propose une ambiance chaleureuse sous chapiteau et met à l’honneur les produits du terroir dans un cadre rural. Une randonnée est également proposée le matin, accessible aux adultes et aux enfants, avec une découverte ludique autour des petits cochons.

Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie +33 6 22 50 51 42

English :

Friendly day at Clos de Pougette with a traditional aligot meal

