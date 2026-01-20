Repas Aligot Saucisse Salle polyvalente Perpezac-le-Noir
Repas Aligot Saucisse
Salle polyvalente 15 rue des 2 foirails Perpezac-le-Noir Corrèze
Repas comprenant entrée, plat, fromage et dessert. DJ et animations sur place.
Tarif 15€ par personnes (12€ pour les 12 ans)
Inscription obligatoire. .
Salle polyvalente 15 rue des 2 foirails Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 87 09 11 ententeperpezacsadroc@gmail.com
