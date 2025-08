Repas aligot saucisses Craponne-sur-Arzon

Repas aligot saucisses Craponne-sur-Arzon vendredi 15 août 2025.

Repas aligot saucisses

Place du For Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Venez goûter au traditionnel repas aligot saucisses du club de hand, avec entrée et dessert.

Pensez à réserver.

Place du For Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 62 91 70

English :

Come and enjoy the handball club’s traditional aligot sausage meal, with starter and dessert.

Please make a reservation.

German :

Probieren Sie das traditionelle Aligot-Wurst-Essen des Handballvereins mit Vorspeise und Dessert.

Denken Sie an eine Reservierung.

Italiano :

Venite a gustare la tradizionale salsiccia aligot del club di pallamano, con antipasto e dessert.

Non dimenticate di prenotare.

Espanol :

Ven a disfrutar de la tradicional comida de salchichas aligot del club de balonmano, con entrante y postre.

No olvides reservar.

