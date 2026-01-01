Repas Alsacien Réauville

Repas Alsacien

Salle polyvalente Espace Longare Réauville Drôme

Tarif : 25 EUR

Date :

2026-01-25 12:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

En hiver, quoi de mieux pour se réchauffer qu'une généreuse choucroute alsacienne, à partager entre amis ? L'Association Du Bourg vous invite à déguster, dans une ambiance conviviale, un menu d'Alsace

.

Salle polyvalente Espace Longare Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationdubourg@gmail.com

English :

In winter, what better way to warm up than with a hearty Alsatian sauerkraut to share with friends? The Association Du Bourg invites you to enjoy an Alsatian menu in a convivial atmosphere:

