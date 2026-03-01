Repas animé à Dégagnac Dégagnac
Repas animé à Dégagnac Dégagnac samedi 28 mars 2026.
Repas animé à Dégagnac
Salle des fêtes Dégagnac Lot
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le Comité des fêtes de Dégagnac organise une soirée festive
Le Comité des fêtes de Dégagnac organise une soirée festive.
Au programme un repas convivial avec un menu aux saveurs locales et une ambiance musicale assurée par le groupe "Mustang Duo". Un bar sera également à disposition pour déguster bières pression et autres apéritifs.
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Salle des fêtes Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 15 74 22 20
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English :
The Comité des fêtes de Dégagnac organizes a festive evening
L’événement Repas animé à Dégagnac Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cazals-Salviac