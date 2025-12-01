Repas animé Salle des fêtes Avéron-Bergelle

Repas animé Salle des fêtes Avéron-Bergelle dimanche 14 décembre 2025.

Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 
Début : 2025-12-14 12:30:00
fin : 2025-12-14
Début : 2025-12-14 12:30:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

L’association Tradition et Culture vous propose un repas agrémenté d’humour, détente et espièglerie en chanson et musique.
Au menu du repas entrée, rougail saucisse, dessert, vin, café.
Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 5 62 08 52 17  mairie.averonbergelle@wanadoo.fr

English :

The association Tradition et Culture offers a meal of humor, relaxation and mischief, with song and music.
Menu: starter, rougail sausage, dessert, wine, coffee.

