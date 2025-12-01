Repas animé Salle des fêtes Avéron-Bergelle

Repas animé

Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 12:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’association Tradition et Culture vous propose un repas agrémenté d’humour, détente et espièglerie en chanson et musique.

Au menu du repas entrée, rougail saucisse, dessert, vin, café.

.

Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 5 62 08 52 17 mairie.averonbergelle@wanadoo.fr

English :

The association Tradition et Culture offers a meal of humor, relaxation and mischief, with song and music.

Menu: starter, rougail sausage, dessert, wine, coffee.

L’événement Repas animé Avéron-Bergelle a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65