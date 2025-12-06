Repas animé de la Saint Nicolas Domino Saint-Georges-d’Oléron
Repas animé de la Saint Nicolas Domino Saint-Georges-d’Oléron samedi 6 décembre 2025.
Repas animé de la Saint Nicolas
Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Repas, animations et danse vous attendent pour cette soirée de la Saint Nicolas Ouverte à tous
Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 24 63
English : Lively St Nicholas meal
Food, entertainment and dancing await you for this St Nicholas’ evening Open to all
German : Animiertes Essen am Nikolaustag
Mahlzeiten, Animationen und Tanz erwarten Sie an diesem Nikolausabend Offen für alle
Italiano :
Cibo, intrattenimento e balli vi aspettano il giorno di San Nicola Aperto a tutti
Espanol : Animada comida de San Nicolás
Comida, espectáculo y baile le esperan el día de San Nicolás Abierto a todos
