Repas animé de la Saint Nicolas Domino Saint-Georges-d’Oléron samedi 6 décembre 2025.

Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Repas, animations et danse vous attendent pour cette soirée de la Saint Nicolas Ouverte à tous

Domino 25 rue du Docteur Vinache Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 24 63

English : Lively St Nicholas meal

Food, entertainment and dancing await you for this St Nicholas’ evening Open to all

German : Animiertes Essen am Nikolaustag

Mahlzeiten, Animationen und Tanz erwarten Sie an diesem Nikolausabend Offen für alle

Italiano :

Cibo, intrattenimento e balli vi aspettano il giorno di San Nicola Aperto a tutti

Espanol : Animada comida de San Nicolás

Comida, espectáculo y baile le esperan el día de San Nicolás Abierto a todos

