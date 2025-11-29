Repas animé GALIAX Galiax
Repas animé GALIAX Galiax samedi 29 novembre 2025.
Repas animé
GALIAX Foyer rural Galiax Gers
Tarif : 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Le Comité des fêtes de Galiax vous convient à leur traditionnel repas.
Au menu cassoulet galiaxois, dessert, vin, café.
Et tout le long de la soirée, animation musicale par Les Jeunesses Accumulées.
.
GALIAX Foyer rural Galiax 32160 Gers Occitanie +33 6 35 46 50 78 mairie.galiax@wanadoo.fr
English :
The Comité des fêtes de Galiax invites you to their traditional meal.
On the menu: Galiax cassoulet, dessert, wine and coffee.
And throughout the evening, musical entertainment by Les Jeunesses Accumulées.
German :
Das Festkomitee von Galiax lädt Sie zu seinem traditionellen Essen ein.
Auf dem Menü stehen: Cassoulet galiaxois, Dessert, Wein, Kaffee.
Und den ganzen Abend über musikalische Unterhaltung durch Les Jeunesses Accumulées.
Italiano :
Il Comitato della Festa di Galiax vi invita al pranzo tradizionale.
Nel menu: cassoulet di Galiax, dessert, vino e caffè.
Per tutta la serata, intrattenimento musicale a cura di Les Jeunesses Accumulées.
Espanol :
El Comité de Fiestas de Galiax le invita a su comida tradicional.
En el menú: cassoulet Galiax, postre, vino y café.
Y durante toda la velada, animación musical a cargo de Les Jeunesses Accumulées.
