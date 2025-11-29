Repas animé GALIAX Galiax

Repas animé

GALIAX Foyer rural Galiax Gers

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le Comité des fêtes de Galiax vous convient à leur traditionnel repas.

Au menu cassoulet galiaxois, dessert, vin, café.

Et tout le long de la soirée, animation musicale par Les Jeunesses Accumulées.

GALIAX Foyer rural Galiax 32160 Gers Occitanie +33 6 35 46 50 78 mairie.galiax@wanadoo.fr

English :

The Comité des fêtes de Galiax invites you to their traditional meal.

On the menu: Galiax cassoulet, dessert, wine and coffee.

And throughout the evening, musical entertainment by Les Jeunesses Accumulées.

German :

Das Festkomitee von Galiax lädt Sie zu seinem traditionellen Essen ein.

Auf dem Menü stehen: Cassoulet galiaxois, Dessert, Wein, Kaffee.

Und den ganzen Abend über musikalische Unterhaltung durch Les Jeunesses Accumulées.

Italiano :

Il Comitato della Festa di Galiax vi invita al pranzo tradizionale.

Nel menu: cassoulet di Galiax, dessert, vino e caffè.

Per tutta la serata, intrattenimento musicale a cura di Les Jeunesses Accumulées.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Galiax le invita a su comida tradicional.

En el menú: cassoulet Galiax, postre, vino y café.

Y durante toda la velada, animación musical a cargo de Les Jeunesses Accumulées.

