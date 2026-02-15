Repas animé tartiflette Brou
Repas animé tartiflette Brou samedi 21 février 2026.
Salle des fêtes de Brou Brou Eure-et-Loir
Soirée tartiflette animée en musique organisé par Brou Dynamik.
Réservations par téléphone ou coupon-réponse avant le 15 février. 25 .
Salle des fêtes de Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 66 66 59 48
English :
Tartiflette evening with live music organized by Brou Dynamik.
