Repas animé tartiflette Brou

Repas animé tartiflette

Salle des fêtes de Brou Brou Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée tartiflette animée en musique organisé par Brou Dynamik.

Réservations par téléphone ou coupon-réponse avant le 15 février. 25 .

Salle des fêtes de Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 66 66 59 48

English :

Tartiflette evening with live music organized by Brou Dynamik.

