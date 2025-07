Repas animée au Mapuchito Guinguette Mapuchito Labatut-Rivière

Guinguette Mapuchito Au pont de Labatut Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-07-05 19:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Le Mapuchito, ou comme le décrivent ses propriétaires « Un petit endroit convivial et familial au bord de l’Adour pour venir vous restaurer en été », organise plusieurs soirée repas et spectacle durant l’été.

Au menu, saucisse frites et ambiance musicale garantie

Pensez à réserver pour le repas.

Guinguette Mapuchito Au pont de Labatut Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 40 10 52

English :

Le Mapuchito, or as its owners describe it, « A small, friendly, family-run place on the banks of the Adour to come and eat in summer », organizes several evening meals and shows during the summer.

On the menu: sausage and French fries and a guaranteed musical atmosphere

Don’t forget to book for the meal.

German :

Das Mapuchito, oder wie seine Besitzer es beschreiben « Ein kleiner, geselliger und familiärer Ort am Ufer des Adour, an dem Sie im Sommer essen können », veranstaltet im Sommer mehrere Essens- und Showabende.

Auf dem Menü stehen Würstchen mit Pommes frites und garantiert musikalische Unterhaltung

Denken Sie daran, für das Essen zu reservieren.

Italiano :

Le Mapuchito, o come lo descrivono i suoi proprietari « Un piccolo e accogliente luogo a conduzione familiare sulle rive dell’Adour dove venire a mangiare d’estate », organizza diverse serate e spettacoli durante l’estate.

Nel menu: salsicce e patatine e un’atmosfera musicale garantita

Non dimenticate di prenotare il pasto.

Espanol :

Le Mapuchito, o como lo describen sus propietarios « Un pequeño lugar familiar y acogedor a orillas del Adour para venir a comer en verano », organiza varias cenas y espectáculos durante el verano.

El menú incluye salchichas con patatas fritas y un ambiente musical garantizado

No olvide reservar para la comida.

