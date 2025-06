Repas anniversaire 10ans du titre de la JSR Rugby – RISCLE Riscle 28 juin 2025 11:00

Gers

Repas anniversaire 10ans du titre de la JSR Rugby RISCLE Place des Arènes Riscle Gers

Tarif : 12 EUR

Tarif enfant

Date et horaire :

Début : 2025-06-28 11:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

Date(s) :

2025-06-28

L’année 2025 marquera le 10e anniversaire de la victoire de la JSR rugby sur Nantua, venue couronner une saison exemplaire avec le titre suprême rêvé, celui de champion de France Honneur.

Organisateurs, encadrants, entraîneurs et joueurs proposent à cette occasion, une journée festive le 28 juin avec commémoration au stade, diffusion du match de 2015, exposition d’articles et photos, repas animé par les Pink Flocs et restauration en soirée.

Une belle journée de commémoration se prépare, pour il est impératif de réserver sa place pour le repas ; renseignements et inscriptions auprès de la JSR rugby.

RISCLE Place des Arènes

Riscle 32400 Gers Occitanie js.riscloise@gmail.com

English :

The year 2025 will mark the 10th anniversary of JSR rugby’s victory over Nantua, crowning an exemplary season with the dream title of French Champion Honneur.

To mark the occasion, organizers, coaches and players are planning a festive day on June 28, with a commemoration at the stadium, a broadcast of the 2015 match, an exhibition of articles and photos, a meal hosted by the Pink Flocs and evening catering.

A wonderful day of commemoration is in the offing, so it’s imperative to reserve your place for the meal; information and registration with JSR rugby.

German :

Im Jahr 2025 jährt sich zum zehnten Mal der Sieg des JSR Rugby über Nantua, der eine beispielhafte Saison mit dem erträumten Titel des französischen Ehrenmeisters krönte.

Die Organisatoren, Betreuer, Trainer und Spieler laden am 28. Juni zu einem Festtag mit Gedenkfeier im Stadion, Übertragung des Spiels von 2015, Ausstellung von Artikeln und Fotos, Essen mit den Pink Flocs und Abendveranstaltungen ein.

Ein schöner Gedenktag steht bevor, für das Essen sollte man sich unbedingt einen Platz reservieren; Informationen und Anmeldungen beim JSR Rugby.

Italiano :

Il 2025 segnerà il 10° anniversario della vittoria del JSR rugby su Nantua, coronando una stagione esemplare con il titolo da sogno di campione francese Honneur.

Per l’occasione, gli organizzatori, gli allenatori e i giocatori organizzano una giornata di festa il 28 giugno, con una commemorazione allo stadio, la trasmissione della partita del 2015, una mostra di articoli e foto, un pranzo con intrattenimento dei Pink Flocs e una cena.

È in preparazione una splendida giornata di commemorazione ed è indispensabile prenotare il proprio posto per il pranzo; informazioni e iscrizioni presso il JSR rugby club.

Espanol :

El año 2025 marcará el décimo aniversario de la victoria del JSR de rugby sobre el Nantua, que coronó una temporada ejemplar con el título supremo de ensueño de campeón de Francia de Honneur.

Para celebrarlo, los organizadores, entrenadores y jugadores han organizado una jornada festiva el 28 de junio, con una conmemoración en el estadio, la retransmisión del partido de 2015, una exposición de artículos y fotos, una comida amenizada por los Pink Flocs y cenas.

Se está preparando un maravilloso día de conmemoración, y es imprescindible reservar plaza para la comida; información e inscripciones en el club de rugby JSR.

L’événement Repas anniversaire 10ans du titre de la JSR Rugby Riscle a été mis à jour le 2025-06-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65