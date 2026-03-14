Repas annuel Chorale la Lambelle Beaussais-Vitré
Repas annuel Chorale la Lambelle Beaussais-Vitré samedi 28 mars 2026.
Repas annuel Chorale la Lambelle
3 rue de la liberté Beaussais-Vitré Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Repas annuel Chorale La Lambelle
Samedi 28 mars
à 19h30
Salle des fêtes de Vitré, 3 rue de la liberté, 79370 Beaussais-Vitré
Au menu potage, tajine poulet, fromage/salade, tarte tatin, café/thé, avec 1 apéritif offert à table
Pour une soirée animée par la chorale. .
3 rue de la liberté Beaussais-Vitré 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 26 26 28
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English : Repas annuel Chorale la Lambelle
L’événement Repas annuel Chorale la Lambelle Beaussais-Vitré a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Pays Mellois