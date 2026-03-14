Repas annuel Chorale la Lambelle

3 rue de la liberté Beaussais-Vitré Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Repas annuel Chorale La Lambelle

Samedi 28 mars

à 19h30

Salle des fêtes de Vitré, 3 rue de la liberté, 79370 Beaussais-Vitré

Au menu potage, tajine poulet, fromage/salade, tarte tatin, café/thé, avec 1 apéritif offert à table

Pour une soirée animée par la chorale. .

3 rue de la liberté Beaussais-Vitré 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 26 26 28

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English : Repas annuel Chorale la Lambelle

L’événement Repas annuel Chorale la Lambelle Beaussais-Vitré a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Pays Mellois