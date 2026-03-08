Repas annuel de la chorale La Lambelle Salle des fêtes Beaussais-Vitré
Repas annuel de la chorale La Lambelle Salle des fêtes Beaussais-Vitré samedi 28 mars 2026.
Repas annuel de la chorale La Lambelle
Salle des fêtes 3 Rue de la Liberte Beaussais-Vitré Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La chorale la Lambelle vous invite à son repas annuel et sa soirée animée.
Inscription avant le 20 mars ! .
Salle des fêtes 3 Rue de la Liberte Beaussais-Vitré 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 26 26 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas annuel de la chorale La Lambelle
L’événement Repas annuel de la chorale La Lambelle Beaussais-Vitré a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Pays Mellois