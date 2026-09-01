Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Repas antillais avec animation musicale

Restaurant l’Improbable Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Repas Antillais animé par le groupe Konwa.

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Restaurant l’Improbable Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 67 23 66 68

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English :

Caribbean-style meal featuring a performance by the band Konwa.

L’événement Repas antillais avec animation musicale Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN