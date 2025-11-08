Repas Après Soupe Charroux

Repas Après Soupe Charroux samedi 8 novembre 2025.

Repas Après Soupe

Salle des fêtes Charroux Allier

enez prolonger un moment de convivialité avec un délicieux repas complet ! Au menu pour les gourmands Volaille sauce suprême Gâteau de pomme de terre Assiette de fromage Choux croustillant. Un festin pour toute la famille !

Salle des fêtes Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 88 83 contact@fermesaintsebastien.fr

English :

enefit from a moment of conviviality with a delicious full-course meal! On the menu: Poultry with supreme sauce Potato cake Cheese platter Crispy cabbage. A feast for the whole family!

German :

enez verlängern Sie einen Moment der Geselligkeit mit einer köstlichen, vollwertigen Mahlzeit! Auf dem Speiseplan für Feinschmecker: Geflügel in Suprasauce Kartoffelkuchen Käseteller knuspriger Windbeutel. Ein Festmahl für die ganze Familie!

Italiano :

eneficiate di un momento di convivialità con un delizioso pasto completo! Il menu: Pollame con salsa suprema Torta di patate Piatto di formaggi Cavolo croccante. Una festa per tutta la famiglia!

Espanol :

disfrute de un momento de convivencia con un delicioso menú completo En el menú: Aves con salsa suprema Pastel de patatas Tabla de quesos Col crujiente. Un festín para toda la familia

L’événement Repas Après Soupe Charroux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Val de Sioule