Repas asiatique Gouzon samedi 7 février 2026.
Salle polyvalente Gouzon Creuse
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Menu fait maison nems, filet mignon de porc laqué, mi xao ( nouilles chinoises sautées aux légumes) dessert café
Menu de substitution terrine, filet mignon rôti, pâtes. .
Salle polyvalente Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 09 95 40
