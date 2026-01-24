Repas asiatique Gouzon

Repas asiatique

Salle polyvalente Gouzon Creuse

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Menu fait maison nems, filet mignon de porc laqué, mi xao ( nouilles chinoises sautées aux légumes) dessert café

Menu de substitution terrine, filet mignon rôti, pâtes. .

Salle polyvalente Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 09 95 40

