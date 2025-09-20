Repas asiatique solidaire Enfants du Mékong Colmar

Repas asiatique solidaire Enfants du Mékong

11 rue Gutenberg Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 18:00:00

Participez à un repas asiatique convivial et solidaire au profit de l’association Enfants du Mékong. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association.

Au menu apéritif, plat, dessert et boissons, le tout pour 25 €.

Plusieurs actions seront présentées au cours de la soirée et les participants voteront pour choisir ensemble le projet soutenu.

Inscriptions avant le 13 septembre via HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/enfants-du-mekong/evenements/repas-asiatique-solidaire

Ou par e-mail à delegation_68@enfantsdumekong.com

Ou par téléphone au 06 47 51 33 43

Enfants du Mékong est une association française qui œuvre depuis 1958 pour l’éducation des enfants les plus défavorisés d’Asie du Sud-Est. Grâce à des parrainages et des projets éducatifs, elle permet à des milliers d’enfants d’accéder à l’école et de construire un avenir meilleur. .

11 rue Gutenberg Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 49 96 contact@campus-colmar.com

English :

Join us for a convivial Asian meal in aid of Enfants du Mékong. All profits will be donated to the association.

German :

Nehmen Sie an einem geselligen und solidarischen asiatischen Essen zugunsten der Organisation Enfants du Mékong teil. Der gesamte Erlös wird an die Organisation gespendet.

Italiano :

Unitevi a noi per un’amichevole cena asiatica a favore di Enfants du Mékong. Tutti i profitti saranno devoluti all’associazione.

Espanol :

Únase a nosotros para disfrutar de una agradable comida asiática a beneficio de Enfants du Mékong. Todos los beneficios se donarán a la organización benéfica.

