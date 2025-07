Repas au Bistrot de l’Arros Bistrot de l’Arros Saint-Sever-de-Rustan

Repas au Bistrot de l’Arros Bistrot de l’Arros Saint-Sever-de-Rustan samedi 12 juillet 2025.

Repas au Bistrot de l’Arros

Le bistrot de l’Arros vous propose une soirée repas et musique.

Au menu, une jambonnade avec ses accompagnements.

Les animations musicales vous seront proposés par Les Sal’Goss.

En savoir plus sur le Bistrot de l’Arros :

Un petit bistrot vraiment accueillant niché dans un petit village médiéval. Le chef vous propose une cuisine authentique et goûteuse et des soirées concerts lors de certains week-end.

Bistrot de l’Arros 1 Rue des Embants Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 75 68 11 domisandrinecaze@gmail.com

English :

Le bistrot de l’Arros offers an evening of food and music.

On the menu: jambonnade and side dishes.

Musical entertainment will be provided by Les Sal’Goss.

Find out more about Bistrot de l’Arros :

A cosy little bistro nestled in a medieval village. The chef offers authentic, tasty cuisine and concert evenings on certain weekends.

German :

Das Bistro de l’Arros lädt Sie zu einem Abend mit Essen und Musik ein.

Auf dem Menü steht eine Schinkenplatte mit Beilagen.

Die musikalische Unterhaltung wird Ihnen von Les Sal’Goss geboten.

Weitere Informationen über das Bistrot de l’Arros :

Ein wirklich gemütliches kleines Bistro, das in einem kleinen mittelalterlichen Dorf eingebettet ist. Der Chefkoch bietet Ihnen eine authentische und schmackhafte Küche und an manchen Wochenenden Konzertabende.

Italiano :

Il Bistrot de l’Arros vi invita a una serata di cibo e musica.

Nel menu, una jambonnade con accompagnamenti.

L’intrattenimento musicale sarà curato da Les Sal’Goss.

Per saperne di più sul Bistrot de l’Arros :

Un piccolo e accogliente bistrot immerso in un piccolo borgo medievale. Lo chef propone una cucina autentica e gustosa e serate di concerti in alcuni fine settimana.

Espanol :

El Bistrot de l’Arros le invita a una velada gastronómica y musical.

En el menú, una jambonnade con acompañamientos.

La animación musical correrá a cargo de Les Sal’Goss.

Más información sobre el Bistrot de l’Arros :

Pequeño y acogedor bistrot situado en un pueblecito medieval. El chef propone una cocina auténtica y sabrosa, así como veladas de conciertos algunos fines de semana.

L’événement Repas au Bistrot de l’Arros Saint-Sever-de-Rustan a été mis à jour le 2025-07-01 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65