Repas au bord de l’eau Lugny-lès-Charolles
dimanche 26 juillet 2026 · Lugny-lès-Charolles
Informations pratiques
Lugny-lès-Charolles
Repas au bord de l’eau
Moulin de Lugny les Charolles Lugny-lès-Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
repas au bord de l’eau le dimanche 26 juillet à 12H30, sous chapiteau , avec possibilité de visite du moulin l’après midi. Réservation recommandée nombre de places limitées voir affiche pour contact – .
Moulin de Lugny les Charolles Lugny-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 66 70 41 moulinlugnylescharolles@gmail.com
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English : Repas au bord de l’eau
L’événement Repas au bord de l’eau Lugny-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-07-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)