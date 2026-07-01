Informations pratiques

Lugny-lès-Charolles

Repas au bord de l’eau

Moulin de Lugny les Charolles Lugny-lès-Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

repas au bord de l’eau le dimanche 26 juillet à 12H30, sous chapiteau , avec possibilité de visite du moulin l’après midi. Réservation recommandée nombre de places limitées voir affiche pour contact – .

Moulin de Lugny les Charolles Lugny-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 66 70 41 moulinlugnylescharolles@gmail.com

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English : Repas au bord de l’eau

L’événement Repas au bord de l’eau Lugny-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-07-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)