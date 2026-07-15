UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dax

Repas au CFA des métiers de l’hôtellerie RESTAURANT D’APPLICATION Dax

jeudi 8 octobre 2026 · RESTAURANT D'APPLICATION · Dax

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
RESTAURANT D'APPLICATION
Adresse
29 Avenue Jules Bastiat
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Dax

Repas au CFA des métiers de l’hôtellerie

RESTAURANT D’APPLICATION 29 Avenue Jules Bastiat Dax Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 11:30:00
fin : 2026-10-08 13:30:00

Date(s) :
2026-10-08

Venez déguster un menu élaboré et préparé par les apprentis du restaurant d’application et les seniors du CCAS de Dax !   .

RESTAURANT D’APPLICATION 29 Avenue Jules Bastiat Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas au CFA des métiers de l’hôtellerie

L’événement Repas au CFA des métiers de l’hôtellerie Dax a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Grand Dax

À voir aussi à Dax (Landes)