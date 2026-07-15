Repas au CFA des métiers de l’hôtellerie RESTAURANT D’APPLICATION Dax
jeudi 8 octobre 2026 · RESTAURANT D'APPLICATION · Dax
Informations pratiques
Dax
Repas au CFA des métiers de l’hôtellerie
RESTAURANT D’APPLICATION 29 Avenue Jules Bastiat Dax Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 11:30:00
fin : 2026-10-08 13:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Venez déguster un menu élaboré et préparé par les apprentis du restaurant d’application et les seniors du CCAS de Dax ! .
RESTAURANT D’APPLICATION 29 Avenue Jules Bastiat Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Repas au CFA des métiers de l’hôtellerie
L’événement Repas au CFA des métiers de l’hôtellerie Dax a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Grand Dax
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