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AGENDA · Valaurie

Repas au Domaine Rozel Domaine Rozel Valaurie

samedi 17 octobre 2026 · Domaine Rozel · Valaurie

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Domaine Rozel
Adresse
202 route de Montélimar
Ville
26230 Valaurie
Département
Drôme
Tarif

Valaurie

Repas au Domaine Rozel

Domaine Rozel 202 route de Montélimar Valaurie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 12:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Veau à la Broche. Uniquement sur réservation.
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Domaine Rozel 202 route de Montélimar Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 57 23  info@domainerozel.fr

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English : Repas au Domaine Rozel

Veal on a Spit. By reservation only.

L’événement Repas au Domaine Rozel Valaurie a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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