Repas au Fronton Seignosse 13 juillet 2025 18:00

Landes

Repas au Fronton Au Fronton Seignosse Landes

Soirée festive au Fronton à Seignosse Bourg.

Les associations Les Écureuils Seignossais et le club Lou Surfou vous proposent un repas convivial ainsi qu’une buvette sur place.

Dès 20h, laissez-vous porter par l’ambiance musicale avec DJ Coric (gratuit).

Au Fronton

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : Repas au Fronton

Festive evening at the Fronton in Seignosse Bourg.

The associations Les Écureuils Seignossais and the Lou Surfou club are offering a convivial meal and refreshments on site.

From 8pm, let yourself be carried away by the musical atmosphere with DJ Coric (free).

German : Repas au Fronton

Festlicher Abend im Fronton in Seignosse Bourg.

Die Vereine Les Écureuils Seignossais und der Club Lou Surfou bieten Ihnen ein gemütliches Essen und einen Imbiss vor Ort an.

Ab 20 Uhr gibt es Musik von DJ Coric (kostenlos).

Italiano :

Serata di festa al Fronton di Seignosse Bourg.

Le associazioni Les Écureuils Seignossais e il club Lou Surfou offrono un pasto conviviale e un punto di ristoro in loco.

Dalle 20.00 in poi, musica con DJ Coric (gratuito).

Espanol : Repas au Fronton

Velada festiva en el frontón de Seignosse Bourg.

Las asociaciones Les Écureuils Seignossais y el club Lou Surfou ofrecen una comida de convivencia y un bar de refrescos in situ.

A partir de las 20:00, disfrute de la música con DJ Coric (gratis).

