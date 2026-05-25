Repas au Fronton Seignosse
Repas au Fronton Seignosse lundi 13 juillet 2026.
Seignosse
Repas au Fronton
Au Fronton du Bourg Seignosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:45:00
Date(s) :
2026-07-13
Le lundi 13 juillet à partir de 18h soirée festive au Fronton à Seignosse Bourg.
Repas convivial et soirée DJ.
Le lundi 13 juillet à partir de 18h soirée festive au Fronton à Seignosse Bourg.
Repas convivial et soirée DJ. .
Au Fronton du Bourg Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Repas au Fronton
Monday July 13 from 6pm: festive evening at the Fronton in Seignosse Bourg.
Convivial meal and DJ evening.
L’événement Repas au Fronton Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse
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