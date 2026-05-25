Seignosse

Repas au Fronton

Au Fronton du Bourg Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:45:00

Date(s) :

2026-07-13

Le lundi 13 juillet à partir de 18h soirée festive au Fronton à Seignosse Bourg.

Repas convivial et soirée DJ.

Le lundi 13 juillet à partir de 18h soirée festive au Fronton à Seignosse Bourg.

Repas convivial et soirée DJ. .

Au Fronton du Bourg Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas au Fronton

Monday July 13 from 6pm: festive evening at the Fronton in Seignosse Bourg.

Convivial meal and DJ evening.

L’événement Repas au Fronton Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse