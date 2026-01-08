Repas au profit de l’association les convois solidaires Valay

Repas au profit de l’association les convois solidaires

Salle des fêtes Valay Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez déguster un repas Ukrainien organisé par et au profit de l’association Les Convois Solidaires.

Une tombola solidaire viendra animer votre soirée et, qui sait, vous repartirez peut-être avec un des nombreux lots proposés !

L’événement aura lieu le 28 février 2026 à partir de 19h à la salle des fêtes de Valay (70140).

Vous aurez la possibilité d’acheter les billets de tombola sur place si vous ne souhaitez pas le faire ici. .

Salle des fêtes Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

