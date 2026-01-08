Repas au profit de l’association les convois solidaires Valay
Repas au profit de l’association les convois solidaires
Salle des fêtes Valay Haute-Saône
2026-02-28
Venez déguster un repas Ukrainien organisé par et au profit de l’association Les Convois Solidaires.
Une tombola solidaire viendra animer votre soirée et, qui sait, vous repartirez peut-être avec un des nombreux lots proposés !
L’événement aura lieu le 28 février 2026 à partir de 19h à la salle des fêtes de Valay (70140).
Vous aurez la possibilité d’acheter les billets de tombola sur place si vous ne souhaitez pas le faire ici. .
Salle des fêtes Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
