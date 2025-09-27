Repas au profit du Foyer Pierre du Pauvre à Kara Valognes

Repas au profit du Foyer Pierre du Pauvre à Kara

salle du Château Valognes Manche

Début : 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

REPAS organisé par l’association Les Enfants de Kara au profit du Foyer Pierre du Pauvre à Kara (Togo) lequel recueille des enfants déshérités et orphelins et assure un rôle social auprès de la population locale.

Prix du repas 18 € (gratuit 10 ans)

Animation par le groupe J-J and Co .

salle du Château Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 76 59 88 19 francphi@wanadoo.fr

