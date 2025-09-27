Repas au profit du Foyer Pierre du Pauvre à Kara Valognes
salle du Château Valognes Manche
Début : 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
REPAS organisé par l’association Les Enfants de Kara au profit du Foyer Pierre du Pauvre à Kara (Togo) lequel recueille des enfants déshérités et orphelins et assure un rôle social auprès de la population locale.
Prix du repas 18 € (gratuit 10 ans)
Animation par le groupe J-J and Co .
salle du Château Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 76 59 88 19 francphi@wanadoo.fr
