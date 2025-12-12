Repas au profit du Téléthon

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Repas civet de sanglier (ou rôti de porc) avec animation musicale

Les bénéfices seront entièrement reversés à l’AFM Téléthon. Chacun est remercié d’avance pour sa mobilisation 15 .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

English :

Wild boar stew (or pork roast) with live music

