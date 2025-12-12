Repas au profit du Téléthon Entraygues-sur-Truyère
Repas au profit du Téléthon Entraygues-sur-Truyère dimanche 21 décembre 2025.
Repas au profit du Téléthon
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Repas civet de sanglier (ou rôti de porc) avec animation musicale
Les bénéfices seront entièrement reversés à l’AFM Téléthon. Chacun est remercié d’avance pour sa mobilisation 15 .
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
English :
Wild boar stew (or pork roast) with live music
L’événement Repas au profit du Téléthon Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-12-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)