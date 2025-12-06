Repas au profit du Téléthon Gramond

Repas au profit du Téléthon Gramond samedi 6 décembre 2025.

rue Cerès Gramond Aveyron

Repas organisé par le Club du 3eme âge, le Comité des fêtes et le Restaurant Ô P’tit Cre.
Au menu Salade d’endives friton, joue de porc confite, fouace et café.
Réservation avant le mardi 2 décembre. 15  .

rue Cerès Gramond 12160 Aveyron Occitanie  

