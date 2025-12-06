Repas au profit du Téléthon Gramond
Repas au profit du Téléthon Gramond samedi 6 décembre 2025.
Repas au profit du Téléthon
rue Cerès Gramond Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Repas organisé par le Club du 3eme âge, le Comité des fêtes et le Restaurant Ô P’tit Cre.
Au menu Salade d’endives friton, joue de porc confite, fouace et café.
Réservation avant le mardi 2 décembre. 15 .
rue Cerès Gramond 12160 Aveyron Occitanie
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas au profit du Téléthon Gramond a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)