Repas au profit du Téléthon

rue Cerès Gramond Aveyron

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Repas organisé par le Club du 3eme âge, le Comité des fêtes et le Restaurant Ô P’tit Cre.

Au menu Salade d’endives friton, joue de porc confite, fouace et café.

Réservation avant le mardi 2 décembre. 15 .

rue Cerès Gramond 12160 Aveyron Occitanie

L’événement Repas au profit du Téléthon Gramond a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)