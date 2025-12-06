Repas au profit du Téléthon Salle des fêtes Laméac

Repas au profit du Téléthon

Salle des fêtes LAMEAC Laméac Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Soirée Solidaire à Laméac un repas festif au profit du Téléthon

La commune de Laméac se mobilise une nouvelle fois pour le Téléthon en organisant un grand repas convivial et animé. Le rendez-vous est donné pour une soirée placée sous le signe de la générosité et de la fête.

Un Dîner Gourmand et Festif

Le repas, qui débutera à partir de 19h, se tiendra au bénéfice intégral du Téléthon, visant à récolter des fonds pour la recherche contre les maladies rares.

Au menu, les participants pourront déguster une savoureuse Paella, suivie d’un dessert, le tout accompagné de vin compris dans le prix.

L’ambiance musicale sera assurée par l’orchestre Rames d’Âmes, promettant un dîner animé et dansant pour tous.

Participation et Réservations

Cette manifestation est organisée grâce à l’implication du Comité des Fêtes de Laméac et de l’École de Musique de Rabastens de Bigorre.

Le prix de la participation au repas est fixé à 18€. Un tarif spécial est prévu pour les enfants de moins de 12 ans, à 10€.

Attention Pour des raisons d’organisation, les réservations sont obligatoires.

En participant à cette soirée, chacun contribue directement au combat mené par l’AFM-Téléthon. Venez nombreux soutenir la recherche tout en partageant un excellent moment de convivialité !

.

Salle des fêtes LAMEAC Laméac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 73 55 74 lameac@wanadoo.fr

English :

Soirée Solidaire in Laméac: a festive meal in aid of the Telethon

The commune of Laméac is once again mobilizing for the Telethon by organizing a large, convivial and lively meal. The date is set for an evening of generosity and festivity.

? A Gourmet and Festive Dinner

The meal, starting at 7pm, will be held for the benefit of the Telethon, which aims to raise funds for research into rare diseases.

On the menu, participants will enjoy a tasty Paella, followed by dessert, all accompanied by wine included in the price.

The musical ambience will be provided by the Rames d’Âmes orchestra, promising a lively and danceable dinner for all.

? Participation and reservations

This event is organized thanks to the involvement of the Comité des Fêtes de Laméac and the École de Musique de Rabastens de Bigorre.

The cost of the meal is 18? There is a special price of 10? for children under 12.

Please note: For organizational reasons, reservations are essential.

By taking part in this event, you’ll be making a direct contribution to the fight being waged by AFM-Téléthon. Come one, come all to support research while sharing an excellent moment of conviviality!

German :

Soirée Solidaire in Laméac: Ein festliches Essen zugunsten des Telethon

Die Gemeinde Laméac setzt sich erneut für den Telethon ein und veranstaltet ein großes, geselliges und lebhaftes Essen. Man trifft sich zu einem Abend, der im Zeichen der Großzügigkeit und des Feierns steht.

? Ein Gourmet- und Festessen

Das Essen, das ab 19 Uhr beginnt, findet zu Gunsten des Telethons statt, der Geld für die Erforschung seltener Krankheiten sammelt.

Auf dem Menüplan steht eine schmackhafte Paella, gefolgt von einem Dessert, das von einem im Preis inbegriffenen Wein begleitet wird.

Für die musikalische Untermalung sorgt das Orchester Rames d’Âmes, das ein lebhaftes und tanzbares Abendessen für alle verspricht.

? Teilnahme und Reservierungen

Diese Veranstaltung wird dank der Beteiligung des Comité des Fêtes de Laméac und der École de Musique de Rabastens de Bigorre organisiert.

Der Preis für die Teilnahme am Essen ist auf 18? festgelegt. Für Kinder unter 12 Jahren gibt es einen Sonderpreis von 10?

Achtung: Aus organisatorischen Gründen sind Reservierungen erforderlich.

Durch die Teilnahme an diesem Abend trägt jeder direkt zum Kampf der AFM-Téléthon bei. Kommen Sie zahlreich, um die Forschung zu unterstützen und gleichzeitig einen geselligen Moment zu erleben!

Italiano :

Soirée Solidaire a Laméac: un pranzo di festa a favore di Telethon

Il comune di Laméac si impegna ancora una volta a favore di Telethon, organizzando un grande pranzo conviviale e vivace. L’appuntamento è fissato per una serata di generosità e di festa.

? Una cena gourmet e festosa

La cena, che inizierà alle 19.00, si svolgerà interamente a beneficio di Telethon, che mira a raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie rare.

Il menu prevede una gustosa paella, seguita da un dessert, il tutto accompagnato da vino incluso nel prezzo.

L’intrattenimento musicale sarà assicurato dall’orchestra Rames d’Âmes, che promette una cena vivace e ballabile per tutti.

? Partecipazione e prenotazioni

Questo evento è organizzato grazie al coinvolgimento del Comité des Fêtes de Laméac e dell’École de Musique de Rabastens de Bigorre.

Il costo del pasto è di 18 euro. Per i bambini sotto i 12 anni è previsto un prezzo speciale di 10 euro.

Attenzione: per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione.

Partecipando a questa serata, darete un contributo diretto alla lotta di AFM-Téléthon. Venite tutti a sostenere la ricerca e a condividere un grande momento di convivialità!

Espanol :

Velada Solidaria en Laméac: una comida festiva a beneficio del Teletón

El municipio de Laméac se implica una vez más en el Teletón organizando una gran comida amistosa y animada. Se trata de una velada festiva y generosa.

? Una cena gourmet y festiva

La comida, que comenzará a las 19.00 horas, se celebrará íntegramente en beneficio del Telemaratón, cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación de las enfermedades raras.

En el menú, los participantes podrán degustar una sabrosa paella, seguida de un postre, todo ello acompañado de vino incluido en el precio.

La animación musical correrá a cargo de la orquesta Rames d’Âmes, que promete una cena animada y bailable para todos.

? Participación y reservas

Este acontecimiento se organiza gracias a la participación del Comité des Fêtes de Laméac y de la École de Musique de Rabastens de Bigorre.

El precio de la comida es de 18 euros. Hay un precio especial de 10? para los niños menores de 12 años.

Atención: por motivos de organización, es imprescindible reservar.

Participando en esta velada, usted contribuye directamente a la lucha que lleva a cabo AFM-Téléthon. Apoye la investigación y disfrute de una velada inolvidable

L’événement Repas au profit du Téléthon Laméac a été mis à jour le 2025-11-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65