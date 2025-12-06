Repas au profit du Téléthon Salle des congrés du Châtelard Saint-Junien

Repas au profit du Téléthon

Salle des congrés du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Vivez une soirée placée sous le signe de la solidarité à l’occasion du Téléthon !

L’ASSJ Office municipal des sports de Saint-Junien vous proposent un repas chaleureux où bonne humeur et ambiance animée seront au rendez-vous. Entre moments partagés, échanges sympathiques et esprit festif, c’est l’occasion idéale de soutenir une belle cause tout en passant un agréable moment en compagnie de vos proches.

Réservation obligatoire jusqu’au mardi 2 décembre à 12h. Ne tardez pas à réserver vos places ! .

+33 5 87 41 44 07 cdassj@sfr.fr

