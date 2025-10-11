Repas Automnal Saint-Jean-de-Sauves

Repas Automnal Saint-Jean-de-Sauves samedi 11 octobre 2025.

Repas Automnal

Salle de l’Amicale Saint-Jean-de-Sauves Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Apéritif Buffet Crudités Jambon à l’os grillé et ses mogettes fromage dessert Crémant café

Vin rouge rosé

Réservation avant le 5 octobre .

Salle de l’Amicale Saint-Jean-de-Sauves 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 19 08 14

