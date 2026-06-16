Losse

Repas autour du plan d’eau

Autour du plan d’eau Losse Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A Losse, c’est au bord de l’étang que locaux et visiteurs fêtent le 14 Juillet en se retrouvant à 20h autour d’un repas (Melon-Jambon, Moules à la txistorra-Frites, Dessert, Vins et Café compris).

La soirée se poursuit avec un feu d’artifice tiré à 22h30.

Pensez à réserver votre repas avant le 4/07.

A Losse, c’est au bord de l’étang que locaux et visiteurs fêtent le 14 Juillet en se retrouvant à 20h autour d’un repas (Melon-Jambon, Moules à la txistorra-Frites, Dessert, Vins et Café compris).

La soirée se poursuit avec un feu d’artifice tiré à 22h30.

Pensez à réserver votre repas avant le 4 Juillet. .

Autour du plan d’eau Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 93 60 02

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English : Repas autour du plan d’eau

In Losse, locals and visitors celebrate July 14 on the banks of the pond, gathering at 8:00 p.m. for a meal (melon and ham, mussels with txistorra and fries, dessert, wine, and coffee included).

The evening continues with a fireworks display at 10:30 p.m.

Be sure to reserve your meal before July 4.

L’événement Repas autour du plan d’eau Losse a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Landes d’Armagnac