REPAS AUX SAVEURS DE NOS RÉGIONS

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

La FNACA, l’Amicale er le Club Arc-en-Ciel organisent un repas !

Venez déguster un repas aussi délicieux que qualitatif, aux saveurs de nos régions !

Venez partager un moment convivial, en famille ou entre amis !

Ce repas est accessible uniquement sur réservation, avant le 10/02.

Les paiements ne se feront que par chèque.

Pensez à amener vos couverts ! .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie relais.associatif@merville31.fr

English :

FNACA, Amicale and Club Arc-en-Ciel organize a meal!

German :

Die FNACA, die Amicale und der Club Arc-en-Ciel organisieren ein Essen!

Italiano :

La FNACA, l’Amicale e il Club Arc-en-Ciel organizzano un pranzo!

Espanol :

La FNACA, la Amicale y el Club Arc-en-Ciel organizan una comida

L’événement REPAS AUX SAVEURS DE NOS RÉGIONS Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE