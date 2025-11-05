REPAS AUX SAVEURS DE NOS RÉGIONS Merville
REPAS AUX SAVEURS DE NOS RÉGIONS Merville vendredi 20 février 2026.
SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
La FNACA, l’Amicale er le Club Arc-en-Ciel organisent un repas !
Venez déguster un repas aussi délicieux que qualitatif, aux saveurs de nos régions !
Venez partager un moment convivial, en famille ou entre amis !
Ce repas est accessible uniquement sur réservation, avant le 10/02.
Les paiements ne se feront que par chèque.
Pensez à amener vos couverts ! .
SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie relais.associatif@merville31.fr
English :
FNACA, Amicale and Club Arc-en-Ciel organize a meal!
German :
Die FNACA, die Amicale und der Club Arc-en-Ciel organisieren ein Essen!
Italiano :
La FNACA, l’Amicale e il Club Arc-en-Ciel organizzano un pranzo!
Espanol :
La FNACA, la Amicale y el Club Arc-en-Ciel organizan una comida
