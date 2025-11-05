REPAS AUX SAVEURS DE NOS RÉGIONS Merville

REPAS AUX SAVEURS DE NOS RÉGIONS

REPAS AUX SAVEURS DE NOS RÉGIONS Merville vendredi 20 février 2026.

REPAS AUX SAVEURS DE NOS RÉGIONS

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

La FNACA, l’Amicale er le Club Arc-en-Ciel organisent un repas !
Venez déguster un repas aussi délicieux que qualitatif, aux saveurs de nos régions !
Venez partager un moment convivial, en famille ou entre amis !

Ce repas est accessible uniquement sur réservation, avant le 10/02.
Les paiements ne se feront que par chèque.

Pensez à amener vos couverts !   .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie   relais.associatif@merville31.fr

English :

FNACA, Amicale and Club Arc-en-Ciel organize a meal!

German :

Die FNACA, die Amicale und der Club Arc-en-Ciel organisieren ein Essen!

Italiano :

La FNACA, l’Amicale e il Club Arc-en-Ciel organizzano un pranzo!

Espanol :

La FNACA, la Amicale y el Club Arc-en-Ciel organizan una comida

L’événement REPAS AUX SAVEURS DE NOS RÉGIONS Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE