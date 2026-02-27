Repas avec chants et danses Saint-Denis-des-Murs
Repas avec chants et danses Saint-Denis-des-Murs samedi 28 mars 2026.
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Le club de randonnée affilé FFRandonnée de St Denis des Murs fête ses 10 ans d’existence. Repas animé par chanteurs les ans’heureux et soirée dansante.
Panorama des activités du club. .
Salle des Fêtes Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 24 07 43 asleslemovicesrando@gmail.com
