Repas avec chants et danses

Salle des Fêtes Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le club de randonnée affilé FFRandonnée de St Denis des Murs fête ses 10 ans d’existence. Repas animé par chanteurs les ans’heureux et soirée dansante.

Panorama des activités du club. .

Salle des Fêtes Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 24 07 43 asleslemovicesrando@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas avec chants et danses

L’événement Repas avec chants et danses Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2026-02-24 par Terres de Limousin