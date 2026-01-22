Repas avec spectacle cabaret Salle des fêtes de Cours-de-Pile Cours-de-Pile
Salle des fêtes de Cours-de-Pile 30 Route de Saint-Germain Cours-de-Pile Dordogne
Début : 2026-04-25
Le samedi 25 avril à 20h, laissez-vous emporter par une soirée exceptionnelle mêlant gastronomie et spectacle à la salle des fêtes de Cours-de-Pile.
La Compagnie Lynshow Cabaret vous propose un dîner accompagné d’un spectacle cabaret haut en couleurs, alliant élégance, humour et performances artistiques.
Tarif unique 35 € réservation obligatoire (places limitées).
Contact comitedesfetescdp24@gmail.com
06 71 83 43 81 06 02 60 20 99 .
