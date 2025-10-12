Repas Aveyronnais Salle des fêtes Gageac-et-Rouillac
Salle des fêtes 1422 Route de la Mairie Gageac-et-Rouillac Dordogne
Tarif : – –
Le comité des loisirs de Gageac et Rouillac organise un repas Aveyronnais Aligot , le dimanche 12 octobre à partir de 12 h 30, à la salle des fêtes Apéritif Charcuteries Aligot saucisse Fromage Gâteau à la broche (vin et café compris).
Réservations avant le 10 octobre par téléphone.
N’oubliez pas vos couverts ! .
