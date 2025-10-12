Repas Aveyronnais Salle des fêtes Gageac-et-Rouillac

Repas Aveyronnais Salle des fêtes Gageac-et-Rouillac dimanche 12 octobre 2025.

Repas Aveyronnais

Salle des fêtes 1422 Route de la Mairie Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Le comité des loisirs de Gageac et Rouillac organise un repas Aveyronnais Aligot , le dimanche 12 octobre à partir de 12 h 30, à la salle des fêtes Apéritif Charcuteries Aligot saucisse Fromage Gâteau à la broche (vin et café compris).

Réservations avant le 10 octobre par téléphone.

N’oubliez pas vos couverts ! .

Salle des fêtes 1422 Route de la Mairie Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 14 40 30

English : Repas Aveyronnais

German : Repas Aveyronnais

Italiano :

Espanol : Repas Aveyronnais

L’événement Repas Aveyronnais Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2025-09-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides