Repas basque Pènecadet Roquefort

Informations pratiques

Roquefort

Repas basque

Pènecadet 177 rue Hubert Crohare Roquefort Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Se retrouver autour d’un délicieux repas basque dans une ambiance chaleureuse et taurine, c’est ce que vous propose le Cercle Taurin Roquefortois qui vous reçoit dans ses murs de Pènecadet.

Ouverture du bar à 19h30.

Réservez votre repas avant le 15 Septembre.

Se retrouver autour d’un délicieux repas basque dans une ambiance chaleureuse et taurine, c’est ce que vous propose le Cercle Taurin Roquefortois qui vous reçoit dans ses murs de Pènecadet.

Ouverture du bar à 19h30.

Réservez votre repas avant le 15 Septembre. .

Pènecadet 177 rue Hubert Crohare Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 94 52 00 jeje6440@hotmail.com

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English : Repas basque

Enjoy a delicious Basque meal in a warm, bullfighting-themed atmosphere—that’s what the Cercle Taurin Roquefortois has to offer as it welcomes you to its venue in Pénécadet.

The bar opens at 7:30 p.m.

Please reserve your meal before September 15.

L’événement Repas basque Roquefort a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Landes d’Armagnac