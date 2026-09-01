Repas basque Pènecadet Roquefort
samedi 26 septembre 2026 · Pènecadet · Roquefort
Informations pratiques
Roquefort
Repas basque
Pènecadet 177 rue Hubert Crohare Roquefort Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Se retrouver autour d’un délicieux repas basque dans une ambiance chaleureuse et taurine, c’est ce que vous propose le Cercle Taurin Roquefortois qui vous reçoit dans ses murs de Pènecadet.
Ouverture du bar à 19h30.
Réservez votre repas avant le 15 Septembre.
Se retrouver autour d’un délicieux repas basque dans une ambiance chaleureuse et taurine, c’est ce que vous propose le Cercle Taurin Roquefortois qui vous reçoit dans ses murs de Pènecadet.
Ouverture du bar à 19h30.
Réservez votre repas avant le 15 Septembre. .
Pènecadet 177 rue Hubert Crohare Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 94 52 00 jeje6440@hotmail.com
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English : Repas basque
Enjoy a delicious Basque meal in a warm, bullfighting-themed atmosphere—that’s what the Cercle Taurin Roquefortois has to offer as it welcomes you to its venue in Pénécadet.
The bar opens at 7:30 p.m.
Please reserve your meal before September 15.
L’événement Repas basque Roquefort a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Landes d’Armagnac
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