Repas basque Place du Foyer Saint-Justin

Repas basque

Place du Foyer Foyer Municipal Saint-Justin Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Le Comité des Fêtes de St Justin vous propose de se retrouver autour d’une bonne tablée gourmande qui mettra à l’honneur la gastronomie basque et qui sera animé par le groupe Iturri Lagunak.

Sur réservation jusqu’au 11 Mars.

Au menu Pâté basque guindillas | Axoa | Fromage de brebis, confiture & salade | Gâteau basque.

Place du Foyer Foyer Municipal Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 86 99 09

English : Repas basque

The Comité des Fêtes de St Justin invites you to join us for a gourmet meal featuring Basque gastronomy and entertainment by the group Iturri Lagunak.

Reservations required by March 11.

