Repas Bavarois Morcenx-la-Nouvelle

Repas Bavarois

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez nous rejoindre pour un repas Bavarois !

Proposé par l’harmonie la Cigale, une animation musicale par les Bavarois Landais vous attend autour d’un repas

Repas adulte choucroute, dessert, café 15€

Repas enfant Saucisse chips, dessert 8€

Rendez-vous à 19h pour la buvette et pour le repas à partir de 20h30.

N’oubliez pas de venir réservez vos places à l’Office du Tourisme du Pays Morcenais !

Date Limite le 17.02.26. .

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English :

Come and join us for a Bavarian meal!

Presented by the La Cigale band, musical entertainment by Les Bavarois Landais awaits you over a meal:

Adult meal: sauerkraut, dessert, coffee: 15?

Children’s meal Sausage chips, dessert: 8?

