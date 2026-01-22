Repas Bavarois Morcenx-la-Nouvelle
Repas Bavarois Morcenx-la-Nouvelle samedi 21 février 2026.
Repas Bavarois
Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Venez nous rejoindre pour un repas Bavarois !
Proposé par l’harmonie la Cigale, une animation musicale par les Bavarois Landais vous attend autour d’un repas
Repas adulte choucroute, dessert, café 15€
Repas enfant Saucisse chips, dessert 8€
Venez nous rejoindre pour un repas Bavarois !
Proposé par l’harmonie la Cigale, une animation musicale par les Bavarois Landais vous attend autour d’un repas
Repas adulte choucroute, dessert, café 15€
Repas enfant Saucisse chips, dessert 8€
Rendez-vous à 19h pour la buvette et pour le repas à partir de 20h30.
N’oubliez pas de venir réservez vos places à l’Office du Tourisme du Pays Morcenais !
Date Limite le 17.02.26. .
Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and join us for a Bavarian meal!
Presented by the La Cigale band, musical entertainment by Les Bavarois Landais awaits you over a meal:
Adult meal: sauerkraut, dessert, coffee: 15?
Children’s meal Sausage chips, dessert: 8?
L’événement Repas Bavarois Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Morcenx