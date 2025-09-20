Repas béarnais Estialescq

Repas béarnais Estialescq samedi 20 septembre 2025.

Repas béarnais

Salle communale Estialescq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le comité des fêtes organise un repas béarnais avec animation à 19 h. Inscriptions avant le 14 septembre. .

Salle communale Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 81 52 78

English : Repas béarnais

German : Repas béarnais

Italiano :

Espanol : Repas béarnais

L’événement Repas béarnais Estialescq a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn