Repas béarnais Estialescq samedi 20 septembre 2025.
Salle communale Estialescq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Le comité des fêtes organise un repas béarnais avec animation à 19 h. Inscriptions avant le 14 septembre. .
Salle communale Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 81 52 78
