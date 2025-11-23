Repas beaujolais nouveau Bayel
La MGB vous convie à son repas beaujolais nouveau le Dimanche 23 Novembre à partir de 12h !
Verre de beaujolais nouveau, assiette charcuterie/fromage, café gourmand.
Tarifs:
– 20€/adulte
– 5€/enfant
Réservation avant le 14 Novembre. 20 .
Salle des fêtes Bayel 10310 Aube Grand Est +33 6 30 46 50 63 mgbayel10310@gmail.com
