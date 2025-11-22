Repas Beaujolais Nouveau Mignavillers
Repas Beaujolais Nouveau Mignavillers samedi 22 novembre 2025.
Repas Beaujolais Nouveau
salle des fêtes Mignavillers Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
L’association Les Greutales de Mignavillers organise un repas pour la sortie du Beaujolais Nouveau. Réservation avant le 18 novembre. .
salle des fêtes Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 01 69 15
English : Repas Beaujolais Nouveau
German : Repas Beaujolais Nouveau
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas Beaujolais Nouveau Mignavillers a été mis à jour le 2025-10-31 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL