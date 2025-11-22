Repas Beaujolais Nouveau Mignavillers

Repas Beaujolais Nouveau

Début : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-22

L’association Les Greutales de Mignavillers organise un repas pour la sortie du Beaujolais Nouveau. Réservation avant le 18 novembre. .

salle des fêtes Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 01 69 15

