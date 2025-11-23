Repas Beaujolais Saint-Maurice-sur-Aveyron
Repas Beaujolais Saint-Maurice-sur-Aveyron dimanche 23 novembre 2025.
Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret
Début : 2025-11-23 12:00:00
Repas Beaujolais sur réservation à la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes. Tarif 22€/pers tout compris. réservation avant le 19 novembre au 06 16 96 76 47 22 .
Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 96 76 47
English :
Beaujolais meal
German :
Beaujolais-Essen
Italiano :
Pasto Beaujolais
Espanol :
Comida de Beaujolais
L’événement Repas Beaujolais Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2025-11-08 par OT GATINAIS SUD