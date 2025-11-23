Repas Beaujolais Saint-Maurice-sur-Aveyron

Repas Beaujolais

Repas Beaujolais sur réservation à la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes. Tarif 22€/pers tout compris. réservation avant le 19 novembre au 06 16 96 76 47 22 .

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 96 76 47

English :

Beaujolais meal

German :

Beaujolais-Essen

Italiano :

Pasto Beaujolais

Espanol :

Comida de Beaujolais

