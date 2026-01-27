Repas bio et local en accord Mets et Vins au Château d’Aix Saux Porte-du-Quercy

Repas bio et local en accord Mets et Vins au Château d’Aix

Saux 167 route du Boudouyssou Porte-du-Quercy Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 11:45:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Repas convivial mettant à l’honneur une cuisine bio et locale, proposé conjointement par la Ferme de Bonarme et les Terres du Château d’Aix

Repas convivial mettant à l’honneur une cuisine bio et locale, proposé conjointement par la Ferme de Bonarme et les Terres du Château d’Aix. Les participants sont invités à découvrir un menu complet élaboré à partir de produits de saison, accompagné de vins du domaine. L’événement valorise le savoir-faire agricole local, les circuits courts et le partage autour de la table, dans un cadre viticole authentique.

.

Saux 167 route du Boudouyssou Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 69 vinschateaudaix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friendly meal featuring organic and local cuisine, offered jointly by Ferme de Bonarme and Terres du Château d?Aix

L’événement Repas bio et local en accord Mets et Vins au Château d’Aix Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-01-27 par OT CVL Castelnau-Montratier