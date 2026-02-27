Repas blanquette Puyoô

Repas blanquette

Foyer municipal Puyoô Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Menu Potage, terrine de poisson, blanquette/riz, fromage, nid d’abeilles, vin et café. .

Foyer municipal Puyoô 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 33 73 26 chartier.pascale@neuf.fr

