Repas Boeuf Guinness Salle multifonctions Querrien

Repas Boeuf Guinness

Salle multifonctions 26 Rue de Quimperlé Querrien Finistère

Le comité de jumelage entre Querrien et l’Irlande propose sur réservations, un bœuf Guinness.

Réservations auprès des co-présidentes au 06 73 77 14 04 ou 06 72 39 99 63 et au bar l’Hermine. .

