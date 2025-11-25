Repas Boeuf Guinness Salle multifonctions Querrien
Repas Boeuf Guinness Salle multifonctions Querrien dimanche 8 février 2026.
Repas Boeuf Guinness
Salle multifonctions 26 Rue de Quimperlé Querrien Finistère
Début : 2026-02-08 12:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Le comité de jumelage entre Querrien et l’Irlande propose sur réservations, un bœuf Guinness.
Réservations auprès des co-présidentes au 06 73 77 14 04 ou 06 72 39 99 63 et au bar l’Hermine. .
Salle multifonctions 26 Rue de Quimperlé Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 72 39 99 63
