Repas bouchée à la reine Munchhouse
Repas bouchée à la reine Munchhouse mardi 11 novembre 2025.
Repas bouchée à la reine
Munchhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-11 12:00:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Vente à emporter possible. Réservation au 06 23 11 30 39 .
Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 65 44 72
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas bouchée à la reine Munchhouse a été mis à jour le 2025-03-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach