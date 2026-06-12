Informations pratiques

Munchhouse

Repas bouchée à la reine

Munchhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-11 12:00:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Vente à emporter possible. Réservation au 06 23 11 30 39 .

Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 81 93 25

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English :

L’événement Repas bouchée à la reine Munchhouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach