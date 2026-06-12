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AGENDA · Munchhouse

Repas bouchée à la reine Munchhouse

mercredi 11 novembre 2026 · Munchhouse

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
68740 Munchhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif

Munchhouse

Repas bouchée à la reine

Munchhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-11 12:00:00
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Vente à emporter possible. Réservation au 06 23 11 30 39   .

Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 81 93 25 

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English :

L’événement Repas bouchée à la reine Munchhouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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