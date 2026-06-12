AGENDA · Munchhouse
Repas bouchée à la reine Munchhouse
mercredi 11 novembre 2026 · Munchhouse
Informations pratiques
Munchhouse
Repas bouchée à la reine
Munchhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-11 12:00:00
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Vente à emporter possible. Réservation au 06 23 11 30 39 .
Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 81 93 25
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English :
L’événement Repas bouchée à la reine Munchhouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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