Repas Bourguignon Salle des fêtes Coulanges-sur-Yonne

Repas Bourguignon

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

2026-02-21

Repas Bourguignon salle des fêtes de Coulanges-sur-Yonne Apéritif, gougères, boeuf bourguignon, fromages de la région, tarte/boule de glace Réservation au 06 10 86 73 34 avant le 13 février 2026 .

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 86 73 34

