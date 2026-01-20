Repas Bourguignon Salle des fêtes Coulanges-sur-Yonne
Repas Bourguignon Salle des fêtes Coulanges-sur-Yonne samedi 21 février 2026.
Repas Bourguignon
Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21 22:00:00
2026-02-21
Repas Bourguignon salle des fêtes de Coulanges-sur-Yonne Apéritif, gougères, boeuf bourguignon, fromages de la région, tarte/boule de glace Réservation au 06 10 86 73 34 avant le 13 février 2026 .
Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 86 73 34
